Сотрудники Киевского электровагоноремонтного завода написали письмо Зеленскому с просьбой "остановить произвол" двух членов набсовета

Наблюдательный совет ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" не выполняет возложенные на него функции и тормозит принятие решений, необходимых для нормального функционирования предприятия, заявили сотрудники предприятия в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Сотрудники ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ), акционером которого является "Укрзалізниця", просят президента Украины Владимира Зеленского "остановить произвол" по отношению к руководству и коллективу завода со стороны члена правления УЗ Марчина Целеевского и директора филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло, сказано в обращении на имя Зеленского, копия которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

Оба они являются членами наблюдательного совета и, как утверждают авторы письма, злоупотребляя полномочиями, намеренно банкротят прибыльное предприятие, чтобы обеспечить его отчуждение в пользу третьих связанных лиц.

"Общество сталкивается с постоянным давлением и вмешательством в хозяйственную деятельность с превышением и злоупотреблением полномочиями, угрозами закрытия и переноса мощностей завода. Такая ситуация возникла в связи с отказом руководства завода участвовать в коррупционных схемах приведенных выше должностных лиц (по их высказыванию, "быть гибкими"), которые касались закупки комплектующих без соответствующих процедур, проведения на производственных мощностях завода сомнительных ремонтов спецтехники, предоставления поручений неизвестным польским юридическим лицам на участие в консорциумах и закупках на территории Польши, предмет которых ЗАО КЭВРЗ до сих пор неизвестен", – сказано в документе.

Сотрудники предприятия считают, что наблюдательный совет не выполняет возложенные на него функции, тормозит принятие решений, необходимых для нормального функционирования предприятия.

Среди претензий они назвали следующие:

с опозданием избран аудитор отчетности;

не согласовываются изменения в штатное расписание ЗАО КЭВРЗ, касающиеся повышения заработной платы работникам;

не утвержден отчет ревизионной комиссии;

набсовет не реагирует на запросы о повышении загрузки мощностей предприятия (сегодня загружено на 25%);

параллельно планируются закупки "изношенных" польских электропоездов, которые уже не могут эксплуатироваться на территории Польши.

Также авторы отметили, что на ЗАО КЭВРЗ устранены все недостатки, выявленные в ходе проведенной ревизии за 2018-й и девять месяцев 2019 года, но Целеевский заявляет на заседаниях правления АО "Укрзалізниця" о "наличии вопросов" к руководителю, при этом их не конкретизирует.

По данным коллектива, 17 июня наблюдательный совет КЭВРЗ провел заседание без кворума, а его члена, который находился на больничном, "фактически заставили" в телефонном режиме присутствовать на заседании, которое длилось 15 минут.

"Какие-либо замечания не озвучивались, вопрос эффективности работы руководителя ЗАО КЭВРЗ не поднимался. Однако, уже через несколько часов на сайте АО "Укрзалізниця" появилась статья о прекращении полномочий и.о. председателя правления Василия Дутчака, которая впоследствии редактировалась и уже содержала информацию об отстранении от исполнения обязанностей", – говорится в обращении.

Причиной отстранения Дутчака набсовет назвал превышение на 7 млн грн расходов на закупку материалов, но в коллективе заявили, что эти расходы связаны с проведением дополнительной модернизации электропоездов.

"Каких-либо приказов, протоколов об отстранении предприятие не получало, наблюдательный совет не вправе совершать такие действия, поскольку приведенный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания – правления АО "Укрзалізниця", заседание которого 17.06.2020 не проводилось. Учитывая вышеизложенное, просим посодействовать остановке произвола со стороны члена правления АО "Укрзалізниця" Марчина Целеевского и директора филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло", – сказано в письме.

По данным УНИАН, КЭВРЗ – единственный завод в Украине, который проводит капитально-восстановительные ремонты и "глубокие" модернизации электропоездов. Предприятие работает с прибылью с 2015 года, в течение последних четырех отчетных лет заплатило почти полмиллиарда налогов и в том числе 17,7 млн грн дивидендов в бюджет.