На подъездных станциях скапливаются сотни грузовых вагонов из-за новых правил "Укрзалізниці" – СМИ

С 1 июля "Укрзалізниця" запретила отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом, что в результате парализует работу станций и предприятий, пишет "Центр транспортных стратегий".

Грузоотправители не могут отправить свои вагоны из-за нового приказа "Укрзалізниці", которая телеграммой от 26 июня запретила с 1 июля отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом. В итоге уже через несколько дней на подъездных станциях скопились сотни вагонов, а крупные промышленные предприятия заявляют об угрозе срыва производственных процессов, пишет "Центр транспортных стратегий".

От 12% до 15% порожних вагонов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича "Укрзалізниця" назвала непригодными, на станциях комбината скопилось более 600 вагонов.

"С 1 июля на подъездном пути ММК имени Ильича сложилась критическая обстановка – до степени срыва производства на комбинате. Основной причиной кризисной ситуации стали действия работников вагонного хозяйства Донецкой железной дороги, которые с 1 июля начали выполнять требования приказа ЦВ-12/1183 от 26 июня 2020 года при отправлении вагонов с подъездного пути ММК имени Ильича. Только за шесть часов такой работы была практически парализована крупнейшая грузовая станция комбината – Рудная… Итог технического осмотра порожних вагонов восьми собственников – 78 забракованных вагонов в составах четырех поездов, или 32% всех вагонов", – отметил в комментарии порталу начальник управления железнодорожного транспорта ММКИ Федор Шендриков.

По его словам, "Укрзалізниця" раньше подала эти вагоны на подъездной путь с грузами, с теми же техническими отступлениями, но в статусе пригодных под погрузку.

"С начала июля задержки в приеме поездов с внешней сети и в обслуживании производственных цехов предприятия железнодорожными перевозками стали нормой. Общее же количество грузовых вагонов (так называемый остаток) уже превысил 2,5 тысячи. Таким образом, в очередной раз борьба с разукомплектованными вагонами происходит за счет пользователей услуг УЗ", – подчеркнул Шендриков.

Генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков добавил, что его предприятие может столкнуться со штрафами из-за нарушения контрактов.

"Ежедневно Северный ГОК отправляет до 10 составов концентрата и окатышей меткомбинатам Украины и Европы, а это 530 вагонов в день. Запрет отправки разукомплектованных вагонов может иметь ряд негативных последствий. Это прежде всего нарушение правил контрактов и штрафные санкции в адрес компании и нашего предприятия. В свою очередь, это может привести к затовариванию складов готовой продукцией, концентратом и окатышами, а в итоге – к остановкам производственных цехов и предприятий", – рассказал он.

Опрошенные ЦТС участники рынка считают, что таким образом "Укрзалізниця" пытается сократить количество вагонов, чтобы справиться с объемами грузоперевозок. Также собеседники издания считают, что вагоны должны отцепляться после выявления неисправностей, а не ехать с обнаруженными повреждениями до станции назначения и создавать там пробки.

"Забракованные вагоны простаивают в ожидании согласования перестановки со стороны захлебнувшихся от заказов ремонтных депо УЗ. Каждый день бракуется в несколько раз больше вагонов, чем возможно отремонтировать… В своей телеграмме на дороги УЗ забыла указать, как организовать круглосуточную работу депо с привлечением дополнительного персонала, где взять дополнительные локомотивы и составителей для проведения маневров на сортировочных узлах, сколько будет поставлено дополнительных сертифицированных комплектующих на депо для своевременного ремонта в разы возросшего потока "больных" вагонов", – подчеркнул один из инсайдеров.

Грузоотправители отмечают, что значительная часть вагонов бракуется из-за разукомплектования тормозной системы, которое происходит по пути на магистралях общего пользования, и они обращают внимание "Укрзалізниці" на необходимость усиления контроля за сохранностью подвижного состава.

ЦТС напомнил, что очередная встреча представителей АО "Укрзалізниця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок состоялась в начале июня. На ней обсуждали, как бороться с разукомплектованием вагонов, и прозвучало предложение размещать на официальных ресурсах перевозчика информацию о критических точках, где выявляются случаи разукомплектования вагонов.