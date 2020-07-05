ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

На подъездных станциях скапливаются сотни грузовых вагонов из-за новых правил "Укрзалізниці" – СМИ

С 1 июля "Укрзалізниця" запретила отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом, что в результате парализует работу станций и предприятий, пишет "Центр транспортных стратегий".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очередная встреча представителей АО "Укрзалізниця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок состоялась в начале июня
Очередная встреча представителей АО "Укрзалізниця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок состоялась в начале июня
Фото: depositphotos.com

Грузоотправители не могут отправить свои вагоны из-за нового приказа "Укрзалізниці", которая телеграммой от 26 июня запретила с 1 июля отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом. В итоге уже через несколько дней на подъездных станциях скопились сотни вагонов, а крупные промышленные предприятия заявляют об угрозе срыва производственных процессов, пишет "Центр транспортных стратегий".

От 12% до 15% порожних вагонов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича "Укрзалізниця" назвала непригодными, на станциях комбината скопилось более 600 вагонов.

"С 1 июля на подъездном пути ММК имени Ильича сложилась критическая обстановка – до степени срыва производства на комбинате. Основной причиной кризисной ситуации стали действия работников вагонного хозяйства Донецкой железной дороги, которые с 1 июля начали выполнять требования приказа ЦВ-12/1183 от 26 июня 2020 года при отправлении вагонов с подъездного пути ММК имени Ильича. Только за шесть часов такой работы была практически парализована крупнейшая грузовая станция комбината – Рудная… Итог технического осмотра порожних вагонов восьми собственников – 78 забракованных вагонов в составах четырех поездов, или 32% всех вагонов", – отметил в комментарии порталу начальник управления железнодорожного транспорта ММКИ Федор Шендриков.

По его словам, "Укрзалізниця" раньше подала эти вагоны на подъездной путь с грузами, с теми же техническими отступлениями, но в статусе пригодных под погрузку.

"С начала июля задержки в приеме поездов с внешней сети и в обслуживании производственных цехов предприятия железнодорожными перевозками стали нормой. Общее же количество грузовых вагонов (так называемый остаток) уже превысил 2,5 тысячи. Таким образом, в очередной раз борьба с разукомплектованными вагонами происходит за счет пользователей услуг УЗ", – подчеркнул Шендриков.

Генеральный директор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков добавил, что его предприятие может столкнуться со штрафами из-за нарушения контрактов.

"Ежедневно Северный ГОК отправляет до 10 составов концентрата и окатышей меткомбинатам Украины и Европы, а это 530 вагонов в день. Запрет отправки разукомплектованных вагонов может иметь ряд негативных последствий. Это прежде всего нарушение правил контрактов и штрафные санкции в адрес компании и нашего предприятия. В свою очередь, это может привести к затовариванию складов готовой продукцией, концентратом и окатышами, а в итоге – к остановкам производственных цехов и предприятий", – рассказал он.

Опрошенные ЦТС участники рынка считают, что таким образом "Укрзалізниця" пытается сократить количество вагонов, чтобы справиться с объемами грузоперевозок. Также собеседники издания считают, что вагоны должны отцепляться после выявления неисправностей, а не ехать с обнаруженными повреждениями до станции назначения и создавать там пробки.

"Забракованные вагоны простаивают в ожидании согласования перестановки со стороны захлебнувшихся от заказов ремонтных депо УЗ. Каждый день бракуется в несколько раз больше вагонов, чем возможно отремонтировать… В своей телеграмме на дороги УЗ забыла указать, как организовать круглосуточную работу депо с привлечением дополнительного персонала, где взять дополнительные локомотивы и составителей для проведения маневров на сортировочных узлах, сколько будет поставлено дополнительных сертифицированных комплектующих на депо для своевременного ремонта в разы возросшего потока "больных" вагонов", – подчеркнул один из инсайдеров.

Грузоотправители отмечают, что значительная часть вагонов бракуется из-за разукомплектования тормозной системы, которое происходит по пути на магистралях общего пользования, и они обращают внимание "Укрзалізниці" на необходимость усиления контроля за сохранностью подвижного состава.

ЦТС напомнил, что очередная встреча представителей АО "Укрзалізниця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок состоялась в начале июня. На ней обсуждали, как бороться с разукомплектованием вагонов, и прозвучало предложение размещать на официальных ресурсах перевозчика информацию о критических точках, где выявляются случаи разукомплектования вагонов.

Теги: Укрзалізниця, вагоны, перевозки, поезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS