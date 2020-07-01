"Укрзалізниця" запустит шесть поездов в курортные города Украины

В "Укрзалізниці" напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования, говорится на сайте предприятия.

Поезд №375/376 Харьков – Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка отправится со Львова 5 июля, с Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день.

Поезд №88/87 Ковель – Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным числам.

Поезд №110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно со Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №28/281 Хмельницкий – Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В "Укрзалізниці" напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.