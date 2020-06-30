"Укрзалізниця" частично возобновила движение пригородных поездов в двух областях

Об этом 30 июня сообщила пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что решение принято в связи с ослаблением карантинных ограничений.
С сегодняшнего дня возобновляется движение 10 пригородных рейсов.
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