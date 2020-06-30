ОБЩЕСТВО Short News

"Укрзалізниця" частично возобновила движение пригородных поездов в двух областях

С 30 июня "Укрзалізниця" частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях.

Об этом 30 июня сообщила пресс-служба компании. В заявлении говорится, что решение принято в связи с ослаблением карантинных ограничений. С сегодняшнего дня возобновляется движение 10 пригородных рейсов.

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