Сегодня железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков железной дороги в Прикарпатье, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Работы по восстановлению железнодорожного полотна продолжаются уже несколько дней Фото: uz.gov.ua

"Укрзалізниця" возобновляет железнодорожное сообщение в Ивано-Франковской области. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что сегодня железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков железной дороги и запустят первые пригородные поезда. В частности, в рейсы отправятся поезда сообщением Коломыя – Снятин и Ивано-Франковск – Яремче.

Как подчеркнули в "Укрзалізниці", работы по восстановлению железнодорожного полотна продолжаются уже несколько дней. Основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на сегодняшнее утро последствия непогоды ликвидированы на девяти участках. Восстановительные работы завершены на перегонах Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштын – Галич, Калуш – Бочаров и Заболотив – Видинев.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22.00.

24 июня в связи с наводнением в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, пронформировало 25 июня облуправление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.