"Укрзалізниця" частично возобновила движение в Волынской и Ровенской областях

На данный момент в Волынской и Ровенской областях запланировано курсирование 10 пригородных поездов, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" с 30 июня частично возобновила движение в Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Восстановление движения пригородных поездов стало возможным после решения региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций об ослаблении карантина.

На данный момент в Волынской и Ровенской областях запланировано курсирование 10 пригородных поездов сообщением Ровно – Львов, Львов – Ровно, Красное – Ровно – Здолбунов, Здолбунов – Ровно – Красное, Березовка – Ковель, Ковель – Березовка, Сарны – Здолбунов, Здолбунов – Сарны, Сарны – Рафаловка, Черторыйск – Ковель, Ковель – Черторыйск, Рафаловка – Сарны.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.