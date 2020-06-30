Зеленский: С такой динамикой надо готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что стране удастся избежать худшего сценария с распространением COVID-19.

Система здравоохранения Украины должна готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом 30 июня во время совещания по предотвращению распространения COVID-19 заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

"В Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готова ко всему", – сказал глава государства.

Отмечается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть места для почти 30 тыс. пациентов. Аппаратов искусственной вентиляции легких на данный момент используется немного, поэтому они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также подчеркнули, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.