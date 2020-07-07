"Укрзалізниця" разрешает эксплуатацию вагонов из РФ, которые являются металлоломом – учредитель "Первой логистической компании"

Глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль обратился к министру инфраструктуры Украины с призывом "прекратить уничтожать украинский бизнес, национальных производителей, логистические компании".

Максим Шкиль: Инвесторы при таком уровне ставок не имеют возможности обслуживать свои долговые обязательства, не говоря уже об инвестициях в приобретение новых вагонов и расширение парка Фото: Maksym Shkil / Facebook

"Укрзалізниця", игнорируя правительственный запрет на ввоз вагонов с территории Российской Федерации, фактически дала разрешение на импорт выведенных из эксплуатации вагонов, а также способствует продлению срока их работы на территории Украины, заявил на своей странице в Facebook глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль.

"Следствием станет не только повышение рисков для грузовладельцев, разрушение путей, но и катастрофические перспективы для вагоностроителей, которые будут вынуждены остановить заводы, а также для инвесторов, которые вкладывали средства в приобретение новых вагонов. Какова ситуация сегодня? В Украине есть профицит вагонов, что привело к падению ставок перевозки грузов и экономическому кризису в области железнодорожных перевозок и области вагоностроения", – написал он.

Шкиль объяснил, что этому есть две причины.

"1. "Укрзалізниця" не списывает вагоны, по которым истек срок эксплуатации, а постоянно продлевает срок их службы, что не соответствует мировой практике и является экономически необоснованным. 2. "Укрзалізниця" разрешает ввоз и эксплуатацию на территории Украины вагонов из РФ, которые с учетом года производства (преимущественно 1980-е) являются металлоломом. Кроме того, "Укрзалізниця" позволяет выпуск на пути вагонов с продленным сроком службы. В результате остановилась работа украинских производителей вагонов, растет безработица, поскольку одно рабочее место в вагоностроительной отрасли связано с 8–10 местами в смежных отраслях, сворачиваются инвестиции в новый подвижной состав, в дальнейшем это повлияет на падение ВВП", – перечислил учредитель "Первой логистической компании".

Он добавил, что страдают также украинские и международные логистические компании, ведущие отечественные аграрные холдинги, которые инвестировали средства в новый подвижной состав.

"Общий размер инвестиций частных перевозчиков в новый подвижной состав на территории Украины в течение 2017–2019 годов составляет более $500 миллионов. В частности, только я, как владелец "Первой логистической компании", инвестировал в приобретение собственного нового подвижного состава более $30 миллионов, – написал Шпиль. – К примеру, цена на аренду вагона составляет 350 гривен, что ниже предельного показателя безубыточности. Инвесторы при таком уровне ставок не имеют возможности обслуживать свои долговые обязательства, не говоря уже об инвестициях в приобретение новых вагонов и расширение парка".

Учредитель "Первой логистической компании" сообщил, что инициировал встречу с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Иваном Юриком для обсуждения проблемы избыточного подвижного состава.

"Вместе с другими участниками рынка обращали внимание министра на факты, риски и негативные последствия для экономики в целом и просили о создании рабочей группы для решения существующей ситуации. Вопрос неоднократно обсуждался на уровне бизнес-ассоциаций и конкретные предложения были представлены в министерство, а также на имя президента Украины и офиса Национального инвестиционного совета", – рассказал Шкиль.

Среди предложений он перечислил запреты на продление срока службы старых вагонов, на выпуск на пути вагонов с продленным сроком службы, на ввоз из-за границы вагонов с продленным сроком службы.

"Министр инфраструктуры лично пообещал, что вопросы будут срочно проработаны, будут приняты меры по защите прав национальных производителей и инвесторов, будут даны соответствующие поручения для решения существующей проблемы, он приложит максимальные усилия для решения существующих проблем отрасли. Но результат? Ответ – нет, его нет. Мы получили только обещания, сегодня снова завозятся российские вагоны с истекшим сроком службы и снова этим вагонам разрешено продлевать срок эксплуатации. Свидетельство этому – телеграмма УЗ от 3 июля на разрешение ввозить 539 вагонов АО "Русагротранс", почти все из которых 1983 года производства и по которым истек нормативный срок эксплуатации. На сегодня 210 таких вагонов уже ввезено", – заявил автор.

Он обратился к министру инфраструктуры Украины с призывом "прекратить уничтожать украинский бизнес, национальных производителей, логистические компании".

"От имени реального сектора бизнеса мы готовим повторное обращение в адрес президента Украины и премьер-министра Украины с просьбой срочного вмешательства в ситуацию для защиты украинской экономики, и приглашаем всех национальных и международных участников рынка к сотрудничеству на платформе Федерации работодателей Украины с целью системной работы для преодоления кризиса в железнодорожной отрасли. Владислав Криклий, вы всем нам публично обещали, что будете защищать инвестиции и инвесторов, прошу вашей реакции", – резюмировал Шпиль.