В Киев прибыл первый поезд из Уханя с 43 контейнерами грузов

Поезд из Китая привез в Украину оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, а также изделия легкой промышленности, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В Киев 6 июля прибыл первый поезд из китайского Уханя с 43 контейнерами грузов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, поезд из Китая привез в Украину контейнеры с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, а также изделиями легкой промышленности.

Маршрут поезда, который стал вторым прибывшим в Украину из Китая, пролег через территории четырех стран и составил более 9,5 тыс. км.

"Прямые контейнерные поезда из Китая становятся регулярным сервисом. Это уже второй поезд, который привез в Украину китайские товары. Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкурентоспособность сухопутного маршрута перевозок китайских товаров в Украине по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности", – заявил и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

8 июня на станции Киев-Лиски украинская сторона приняла первый пилотный контейнерный поезд со станции Яньтай (Китай). В составе поезда был 41 контейнер. Поезд привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.