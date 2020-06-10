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"Укрзалізниця" приняла первый контейнерный поезд из Китая

Первый контейнерный поезд "Китай – Украина" преодолел расстояние в 9 тыс. км за 15 суток.

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Железнодорожные контейнерные перевозки надежный, дешевый и удобный вид перевозок
Железнодорожные контейнерные перевозки – надежный, дешевый и удобный вид перевозок
Фото: uz.gov.ua

В Украину прибыл первый контейнерный поезд, он доставил бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления, об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" 9 июня.

Поезд прибыл 8 июня на станцию Киев-Лиски. Расстояние в 9 тыс. км по территориям четырех стран он преодолел за 15 суток.

"Сегодня исторический момент – принят первый контейнерный поезд "Китай – Украина". Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами, важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки – это надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сочетании Китай – Украина", – прокомментировал и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик.

В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41-футовыми контейнерами. 

Ранее через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов  из Китая в страны Европейского союза, отметили в УЗ.

По информации "Укрзалізниці", в 2019 году по территории Украины железнодорожным транспортом перевезено 384 018 контейнеров, что на 14,64% больше объемов перевозок контейнеров в 2018 году.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, поезда, Иван Юрик
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