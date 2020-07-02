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За три месяца украинцы заказали через "Укрпошту" почти 55 тыс. посылок с лекарствами

На сегодняшний день "Укрпоштою" ежедневно бесплатно оформляется и доставляется более 1000 заказов с лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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23 марта Кабмин разрешил "Укрпошті" наравне с другими операторами почтовой связи доставлять лекарственные препараты
23 марта Кабмин разрешил "Укрпошті" наравне с другими операторами почтовой связи доставлять лекарственные препараты
Фото: depositphotos.com

За три месяца украинцы заказали через "Укрпошту" почти 55 тыс. посылок с лекарствами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, сервис доставки лекарств "Укрпоштою" был введен еще в начале карантина, и на сегодняшний день в Украине ежедневно бесплатно оформляется и доставляется более 1000 заказов.

Отмечается, что самыми популярными медикаментами для доставки стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечения поджелудочной железы и астмы. Кроме этого, большим спросом пользовался парацетамол.

При этом больше всего лекарств было доставлено в сельскую местность.

23 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому "Укрпошті" наравне с другими операторами почтовой связи было разрешено доставлять лекарственные препараты и сопутствующие товары. Исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или находящиеся в перечне наркотических средств либо психотропных веществ.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.

Теги: Украина, лекарства, карантин, лечение, Укрпошта, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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