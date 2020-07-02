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ОБЩЕСТВО

В Украине более 9 тыс. заведений могли стать источником распространения коронавируса

На каждом четвертом украинском объекте хозяйствования из 37 тысяч проверка выявила нарушения противоэпидемических норм, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко сообщил, что в Украине прошли массовые проверки соблюдения карантина бизнесом
Ляшко сообщил, что в Украине прошли массовые проверки соблюдения карантина бизнесом
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Каждый четвертый объект хозяйствования в Украине нарушает противоэпидемические нормы. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"За предыдущую неделю Госпродпотребслужба провела 37 тысяч проверок, из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения противоэпидемических норм, в частности соблюдения карантинных условий. Это говорит о том, что 9122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По данным Министерства внутренних дел Украины на 25 июня, общая сумма штрафов за нарушение карантинных ограничений превысила 5 млн грн.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.

Теги: Украина, карантин, Госпродпотребслужба, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, нарушение
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