Общая сумма штрафов за нарушение карантина превысила 5 млн грн – МВД Украины

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

По данным Министерства внутренних дел Украины, общая сумма штрафов за нарушение карантинных ограничений превысила 5 млн грн. Об этом 25 июня сообщает сайт Офиса президента.

При этом в МВД отметили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

"Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушается дистанция и масочный режим. Также существуют проблемы со скоплением людей", – подчеркнули в ведомстве.

12 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что за время пандемии COVID-19 в стране было зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции, а общая сумма штрафов составляла 4,3 млн грн.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.