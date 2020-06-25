СПОРТ Short News

Один из крупнейших марафонов отменен из-за пандемии коронавируса

Организаторы решили отменить Нью-Йоркский марафон, который должен был состояться в ноябре, из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает The New York Times, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке, организаторы сочли, что проводить мероприятие с 50 тысячами участников слишком рискованно. Марафон в Нью-Йорке входит в серию World Marathon Majors.

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