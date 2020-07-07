"Укрзалізниця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов, по всей территории Украины на маршруты вышли 645 электричек. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба предприятия.
Пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами, что разгрузит автомобильные пути на подъездах к столице. Это поезда:
Назначены еще следующие пригородные поезда:
В "Укрзалізниці" отметили, что обязательным в поездах является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
"Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.
С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.