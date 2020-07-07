По всей территории Украины на маршруты вышли 645 электричек, сообщили в "Укрзалізниці".

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов, по всей территории Украины на маршруты вышли 645 электричек. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба предприятия.

Пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами, что разгрузит автомобильные пути на подъездах к столице. Это поезда:

№7001 "Борщаговка – Клавдиево" (отправление в 8.16, прибытие в 9.01);

№7006 "Буча – Святошин" (отправление в 7.18, прибытие в 7.43);

№6670 "Бородянка – Борщаговка" (отправление в 7.55, прибытие в 9.11);

№7010 "Клавдиево – Борщаговка" (отправление в 9.27, прибытие в 10.21);

№6612 "Клавдиево – Борщаговка" (отправление в 8.40, прибытие в 9.34).

Назначены еще следующие пригородные поезда:

№6016 "Фастов – Киев" (отправление в 7.18, прибытие в 8.43);

№6814 "Киев-Волынский – Яготин" (отправление в 15.58, прибытие в 18.22);

№6823 "Яготин – Киев-Волынский" (отправление в 21.08, прибытие в 23.28);

№6931 "Нежин – Киев-Волынский" (отправление в 5.08, прибытие в 7.38);

№6932 "Киев-Волынский – Нежин" (отправление в 16.52, прибытие в 19.08);

№6506 "Плавные – Запорожье-2" (отправление в 5.59, прибытие в 7.09);

№6004 "Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный" (отправление в 5.38, прибытие в 6.30).

В "Укрзалізниці" отметили, что обязательным в поездах является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

"Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.