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"Укрзалізниця" начала принимать студенческие из приложения "Дія"

Приложение "Дія" запустили в феврале 2020 года. Сейчас в нем доступны водительские права, техпаспорт, а также ID-карты, загранпаспорта и студенческие билеты.

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УЗ начала принимать цифровые студенческие билеты
УЗ начала принимать цифровые студенческие билеты
Фото: depositphotos.com

При посадке на поезда "Укрзалізниці" студенты могут предъявлять студенческий билет в приложении "Дія". Об этом сообщила в Facebook пресс-служба госпредприятия.

"Все еще пользуетесь пластиковыми студенческими билетами при посадке в поезд? У нас есть решение получше: студенческий в смартфоне. Отныне "Укрзалізниця" принимает цифровой студенческий билет из мобильного приложения "Дія". Говорят, это современно и очень удобно", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/3388999531133811

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить), а также ID-карты, загранпаспорта и студенческие билеты.

Кабинет Министров Украины приравнял электронные аналоги этих документов к оригиналам.

Пользоваться электронными паспортами можно во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, медицинского обслуживания и банковских операций или получения административных услуг.

"Все документы в мобильном приложении "Дія" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского удостоверения или ID-карты, он может подтвердить свою личность с помощью зарубежного паспорта", – отмечали в Минцифры.

Теги: Украина, Укрзалізниця, студенты, приложение Дія
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