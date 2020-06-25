Минздрав Украины планирует интегрировать систему eHealth в приложение "Дія"

Об этом на брифинге 25 июня заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.
"Вместе с партнерами из Министерства цифровой трансформации мы хотим интегрировать систему eHealth в портал и приложение "Дія". Мы хотим, [чтобы можно было] подписывать е-декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно", – отметил чиновник.
По словам Кучера, для такой интеграции нужно решить технические и административные вопросы. "Мы над этим работаем", – добавил он.
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