Минздрав Украины планирует интегрировать систему eHealth в приложение "Дія"

Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины работают над интеграцией системы eHealth в приложение и портал государственных услуг "Дія".

Об этом на брифинге 25 июня заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

"Вместе с партнерами из Министерства цифровой трансформации мы хотим интегрировать систему eHealth в портал и приложение "Дія". Мы хотим, [чтобы можно было] подписывать е-декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно", – отметил чиновник.

По словам Кучера, для такой интеграции нужно решить технические и административные вопросы. "Мы над этим работаем", – добавил он.