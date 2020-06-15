Приложение "Дій вдома" для контроля за самоизоляцией установили более 40 тыс. человек – Минцифры

Приложение "Дій вдома" для контроля за соблюдением режима самоизоляции заработало 7 апреля. С того момента его установили 40,3 тыс. человек.

В Украине коронавирусом заразились более 31 тыс. человек Фото: EPA (архив)

Приложение "Дій вдома", созданное для мониторинга режима обязательной самоизоляции, установили более 40,3 тыс. человек. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

"По состоянию на сейчас [приложение установили] 40 314 человек", – заявили в ведомстве вечером 15 июня.

О запуске приложения "Дій вдома" министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил 7 апреля. Его, среди прочего, должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы, для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях ухудшилась эпидемическая ситуация. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой. В связи с ростом заболеваемости власти разработали рекомендации по ужесточению карантина.

В течение последних пяти дней в Украине регистрируется более 600 новых случаев заражения (за последние сутки было подтверждено 656 новых случаев) – это максимальные показатели суточного прироста с начала эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.