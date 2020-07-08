"Укрзалізниця" возобновила курсирование еще шести пригородных поездов

В "Укрзалізниці" напомнили, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 действуют ограничения по количеству пассажиров.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" запустила еще шесть пригородных поездов по маршруту "Жмеринка – Гречаны". Об этом 8 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Назначено курсирование пригородных поездов:

№6357 “Жмеринка – Гречаны”,

№6360 “Гречаны – Жмеринка”,

№6359 “Жмеринка – Гречаны”,

№6358 “Гречаны – Жмеринка”,

№6321 “Жмеринка – Гречаны”,

№6322 “Гречаны – Жмеринка”.

"Укрзалізниця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину, говорится в релизе.

В пресс-службе напомнили, что действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно – перевозки в пределах количества посадочных мест. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Накануне в "Укрзалізниці" сообщали, что по всей территории Украины на маршруты вышли 645 электричек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.