"Укрзалізниця" возобновила курсирование еще шести пригородных поездов

"Укрзалізниця" запустила еще шесть пригородных поездов по маршруту "Жмеринка – Гречаны". Об этом 8 июля сообщает пресс-служба предприятия.
Назначено курсирование пригородных поездов:
"Укрзалізниця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину, говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно – перевозки в пределах количества посадочных мест. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
Накануне в "Укрзалізниці" сообщали, что по всей территории Украины на маршруты вышли 645 электричек.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.
С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.