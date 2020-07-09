"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на "Подольский экспресс"

Курсирование "Подольского экспресса" восстанавливается с 17 июля, когда он отправится из Киева и прибудет в Каменец-Подольский.

Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в поезде – 50% от общего количества Фото: depositphotos.com

С 9 июля "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский". Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах, говорится на сайте "Укрзалізниці".

Курсирование "Подольского экспресса" восстанавливается с 17 июля, когда он в 14.55 отправится из Киева и прибудет в Каменец-Подольский в 22.49. В четные числа в состав поезда будет включаться группа вагонов в Могилев-Подольский.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля. Отправление из Каменца-Подольского в 0.55, из Могилева-Подольского в 2.20, прибытие в Киев в 9.20.

Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде – 50% от общего количества.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.