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Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм

Лауреат Нобелевской премии мира, один из основателей действующей в Северной Ирландии Социал-демократической и лейбористской партии Джон Хьюм умер сегодня в возрасте 83 лет.

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Хьюм получил Нобелевскую премию за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии
Хьюм получил Нобелевскую премию за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии
Фото: ЕРА

Сегодня в Северной Ирландии в возрасте 83 лет умер один создателей "Соглашения страстной пятницы", которое стало отправной точкой урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии, лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм. Об этом сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.

Издание отмечает, что в течение 36 лет Хьюм был одной из главных фигур, выступавших за урегулирование конфликта в Северной Ирландии.

Долгие годы он являлся членом Палаты общин британского парламента, потом регионального парламента Северной Ирландии.

Сыграл важную роль в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года, согласно которому Дублин получал официальный статус консультанта при решении вопросов, связанных с Северной Ирландией.

В 1998 году принял участие в подписании "Соглашения страстной пятницы" о мирном урегулировании конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Оно предусматривало отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти местным органам самоуправления.

За свою деятельность он и политик Дэвид Тримбл получили Нобелевскую премию мира "за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии".

"Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял – мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон", – говорится в сообщении Социал-демократической и лейбористской партии, одним из основателей которой был Хьюм.

Теги: Великобритания, Нобелевская премия, Северная Ирландия
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