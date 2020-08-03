Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм

Сегодня в Северной Ирландии в возрасте 83 лет умер один создателей "Соглашения страстной пятницы", которое стало отправной точкой урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии, лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм. Об этом сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.
Издание отмечает, что в течение 36 лет Хьюм был одной из главных фигур, выступавших за урегулирование конфликта в Северной Ирландии.
Долгие годы он являлся членом Палаты общин британского парламента, потом регионального парламента Северной Ирландии.
Сыграл важную роль в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года, согласно которому Дублин получал официальный статус консультанта при решении вопросов, связанных с Северной Ирландией.
В 1998 году принял участие в подписании "Соглашения страстной пятницы" о мирном урегулировании конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Оно предусматривало отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти местным органам самоуправления.
За свою деятельность он и политик Дэвид Тримбл получили Нобелевскую премию мира "за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии".
"Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял – мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон", – говорится в сообщении Социал-демократической и лейбористской партии, одним из основателей которой был Хьюм.
‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.— Social Democratic and Labour Party (@SDLPlive) August 3, 2020
Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.
Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7