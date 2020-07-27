Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Нобелевской премии он достоин за победу над международным терроризмом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за его деятельность ему следует дать Нобелевскую премию. Об этом сообщил телеканалу "Россия 1" в интервью, вышедшем в эфир 26 июля.

"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, мы погибаем. Погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думаю, что мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!"

20 июля Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет. В ответ Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

Внесение в черный список предусматривает запрет на въезд в США Кадырову, а также его жене Кадыровой Медни и дочерям Айшат и Карине.

После этого глава Чечни пригласил госсекретаря США Майка Помпео приехать в Грозный.

23 июля Кадыров сказал, что передумал. "Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – сказал он. Кадыров высказал мнение, что если против него в США вводят санкции, то считают "фигурой мирового уровня".