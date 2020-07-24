Кадыров заявил, что отзывает приглашение для Помпео и вводит против него все возможные санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что если против него в США вводят санкции, то считают "фигурой мирового уровня". Он также передумал приглашать в Грозный госсекретаря США Майка Помпео, который объявил о внесении Кадырова в черный список за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении государственного секретаря США Майка Помпео будут введены все санкции, которые есть в республике. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства региона 23 июля, фрагмент которого обнародовал YouTube-канал телерадиокомпании "Грозный".

20 июля Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет. В ответ Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

Внесение в черный список предусматривает запрет на въезд Кадырова в США, а также его жене Кадыровой Медни и дочерям Айшат и Карине.

После этого глава Чечни пригласил Помпео приехать в Грозный.

23 июля на совещании Кадыров сказал, что передумал.

"Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – сказал он.

Он возмутился тем, что санкции введены также в отношении его жены и детей.

Кадыров высказал мнение, что если против него в США вводят санкции, то считают "фигурой мирового уровня". "В глобальных вопросах наше имя имеет значение", – добавил он.

В США приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кадырова США внесли в "список Магнитского" в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.