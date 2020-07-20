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США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Глава Чечни ответил фотографией с пулеметами

В Госдепартаменте США сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров ответственен за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет.

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Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года
Фото; RKadyrov_95 / Telegram

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба госсекретаря Майка Помпео на сайте ведомства.

Госдепартамент США располагает обширными данными, позволяющими сказать, что Кадыров ответственен за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет, сообщается в релизе.

Внесение в черный список предусматривает запрет на въезд Кадырова в США, а также его жене Кадыровой Медни и дочерям Айшат и Карине.

"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды (как у США), к принятию аналогичных мер", – говорится в заявлении.

В ответ на это Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

В США приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кадырова США внесли в "список Магнитского" в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Теги: США, санкции, Госдепартамент США
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