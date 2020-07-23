Кадыров стал росгвардейцем и получил от Путина звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выслушал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении нового воинского звания по стойке "смирно".

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом Кадыров написал 23 июля во "ВКонтакте", опубликовав фото указа.

"Принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", – сообщил Кадыров.

Он отметил, что переведен из структуры МВД в Росгвардию. Пулеметы, с которыми Кадыров сфотографировался для соцсетей, по его словам, принадлежат этому ведомству.

20 июля стало известно, что Госдепартамент США ввел против Кадырова и его семьи санкции. В ответ тот снялся на фоне оружия и написал послание госсекретарю Майку Помпео: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.