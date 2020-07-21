"Помпео, приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает". Кадыров после санкций пригласил госсекретаря США в Чечню

20 июля Госдепартамент США внес ввел против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет. Сначала Кадыров обнародовал фото с пулеметами, а потом позвал госсекретаря США Майка Помпео в гости.

В Госдепартамента США сообщили, что Кадыров ответственен за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил государственного секретаря США Майка Помпео приехать в Чечню. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Telegram официального канала телерадиокомпании "Грозный".

Накануне стало известно, что Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет. В ответ Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.

"Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", – отметил Кадыров.

В США приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кадырова США внесли в "список Магнитского" в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.