"Помпео, приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает". Кадыров после санкций пригласил госсекретаря США в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил государственного секретаря США Майка Помпео приехать в Чечню. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Telegram официального канала телерадиокомпании "Грозный".
Накануне стало известно, что Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет. В ответ Кадыров опубликовал фото с двумя пулеметами и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".
В видеообращении Кадыров заявил, что после новости о санкциях ему стало "более прохладно", он "до того испугался", что приехал в свое родовое селение Беной.
"Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", – отметил Кадыров.
В США приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кадырова США внесли в "список Магнитского" в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.