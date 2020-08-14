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Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном

Восстановление авиасообщения между Украиной и Казахстаном запланировано на 17 августа, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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В настоящее время въезд на территорию Казахстана для граждан Украины запрещен
В настоящее время въезд на территорию Казахстана для граждан Украины запрещен 
Фото: depositphotos.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ведомства.

"Республика Казахстан готова восстановить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами", – подчеркнул Криклий.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для обеспечения безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, обязательным является соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

В настоящее время въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента, или членов семьи граждан Казахстана.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Теги: Украина, Казахстан, эпидемия, авиация, Владислав Криклий, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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