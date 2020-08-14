Зеленский: Украина находится на грани второй волны коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов правительства и глав облгосадминистраций усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Об этом он заявил на совещании 14 июля, сообщает сайт главы государства.

По мнению президента, 1732 новых случая COVID-19, зафиксированных за минувшие сутки, свидетельствуют о том, что гражданам страны необходимо внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность соблюдения мер личной защиты, правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", – сказал Зеленский, обращаясь к членам правительства и главам облгосадминистраций.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.

4 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что с октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ.

11 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что вторая волна коронавируса ожидалась в октябре-ноябре, однако резкий рост количества заболевших наблюдается уже сейчас.