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14 августа, 2020
 
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"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров написал стихотворение о возможных последствиях вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.

Шнуров: И институты, и школы хотят от "ковида" уколы
Шнуров: И институты, и школы хотят от "ковида" уколы
Фото: shnurovs / Instagram

47-летний лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о российской вакцине от коронавируса.

Пост Шнуров сопроводил скриншотом статьи ресурса Lenta.ru "Россиян предупредили о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем". В материале говорится, что в день вакцинации нельзя употреблять спиртные напитки.

"Прививку от "жизни веселой"
Поставят деревни и села.
И города тоже рады,
Выходит народ на парады.
И институты, и школы
Хотят от "ковида" уколы.
Отброшены все кривотолки!
Воткните скорее иголки!
Похоже на промысел божий!
Вакцину введите под кожу!
Пишите в газетах для вида, –
Пусть будет она от "ковида".
А как не поможет? Да ну.
Зато подошьете страну", – написал он.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, музыкант подчеркнул, что "с ним будет веселее".

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

14 августа коронавирусом в мире заразился 20 840 381 человек (+284 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. В РФ 905 762 инфицированных, 15 353 умерших и 714 934 выздоровевших.

Теги: Россия, алкоголь, вакцинация, Сергей Шнуров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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