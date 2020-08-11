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"Ты чего, как не родной, стал уже народ ...бошить?". Шнуров посвятил стих Лукашенко

Российский музыкант Сергей Шнуров не указал прямо, о ком идет речь в его стихотворении о событиях в Беларуси, но назвал героя "батькой", как называют в стране президента Александра Лукашенко.

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По предварительным данным Центризбиркома, Лукашенко снова выиграл выборы в Беларуси. Это вызвало волну протестов
По предварительным данным Центризбиркома, Лукашенко снова выиграл выборы в Беларуси. Это вызвало волну протестов
Фото: EPA

Российский музыкант и продюсер канала RTVI Сергей Шнуров 11 августа опубликовал в Instagram стихотворение о событиях в Беларуси.

Пост Шнуров сопроводил скриншотом с нововстью о массовых протестах в этой стране после выборов.

Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты чего, как не родной,

Стал уже народ ...бошить?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше – батька,

А теперь, наверно, – отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!

Кому посвящено стихотворение, Шнуров прямо не указал, но батькой в Беларуси называли президента Александра Лукашенко.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания. Ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Тихановская 11 августа опубликовала видеообращение под названием "Я уехала к детям". По словам кандидата, она приняла тяжелое решение, на которое никто не мог повлиять. 

"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я... Дети – это самое важное, что есть в этой жизни", – добавила она.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Шнуров, стихи, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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