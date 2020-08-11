В Беларуси нашлась пропавшая накануне Тихановская

10 августа в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщили, что она пропала после визита в ЦИК. Сегодня стало известно, что женщина вышла на связь.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь, сообщает агентство "Sputnik Беларусь" со ссылкой на штаб кандидата.

"С ней все хорошо", – сказали там.

Других деталей пока нет.

О том, что Тихановская пропала, пресс-секретарь Анна Красулина сообщила накануне вечером. После подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская обжаловала результаты выборов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.