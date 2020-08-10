В центре Минска силовики открыли стрельбу по протестующим резиновыми пулями – СМИ

Как сообщают белорусские СМИ, для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули. Об этом сообщает "МБХ-Медиа", ссылаясь на корреспондента на месте событий и Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

По данным "МБХ-Медиа", несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно.

Корреспондент "Радыё Свабода" сообщил, что стал свидетелем применения водометов в центре Минска.

Также СМИ писали о применении светошумовых гранат.

Протесты в центре Минска начались вскоре после закрытия избирательных участков. Митингующие, как сообщается, считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными: официальный экзит-полл показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.

Ранее сообщалось как минимум о двух пострадавших. По данным СМИ, силовики избили фотографа AP, украинца Мстислава Чернова. Также один человек пострадал в результате наезда автозака.