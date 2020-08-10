В Беларуси протестующие вступают в драку с силовиками. Видео
9 августа после голосования на выборах президента Беларуси жители Минска вступили в столкновения с силовиками, которых вывели на улицы для задержаний. Видео стычки в столице Беларуси опубликовал в Facebook портал TUT.BY. Протестующие и силовики располагались на удалении, пока один из активистов не снял футболку и не вышел против правоохранителей. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей. Силовики начали задерживать людей.
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