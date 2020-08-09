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В Беларуси начали задерживать людей, которые не успели проголосовать. Видео

В Беларуси силовики начали задерживать людей, которые остаются у избирательных участков после их закрытия. Об этом пишет портал TUT.BY со ссылкой на очевидцев. В частности, известно о задержаниях возле нескольких избиркомов в Минске.

 
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Избирательные участки закрылись в 20.00, несмотря на то, что многие желающие не успели проголосовать
Избирательные участки закрылись в 20.00, несмотря на то, что многие желающие не успели проголосовать
Фото: EPA
видео

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
Теги: Беларусь, выборы, Минск, ОМОН
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