На выборах президента Беларуси за Лукашенко проголосовали 79,7% – экзит-полл

По данным экзит-полла, на выборах президента Беларуси за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за представителя оппозиции Светлану Тихановскую – 6,8%. Трое других кандидатов набрали меньше.

По данным экзит-полла, выборы президента Беларуси, которые завершились 9 августа, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко, согласно результатам исследования, поддержали 79,7% избирателей, его главного конкурента – представителя оппозиции Светлану Тихановскую – 6,8%.

За экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую проголосовали 2,3%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,1%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 0,9%.

Экзит-полл показал, что "против всех" проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводила Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь. Всего было опрошено 12 340 человек.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.