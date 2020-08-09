Что сегодня происходит в Беларуси.

Сегодня в Беларуси происходит ровно то, что Россия разыграла осенью 2013-го – зимой 2014 года в Украине. Используя реально существующее недовольство властью, запускается сценарий управляемого хаоса, который на выходе преследует два сценария, удовлетворяющие интересы России. Если победит Лукашенко, то его победа должна быть слабой и нелегитимной в глазах населения и Запада. Это заставит Лукашенко, как Януковича и Кучму в 2001–2004 годах искать помощи у России, которая будет готова ее оказать за усиление своих позиций в РБ. Победа должна быть с кровью, потому появились вагнеровцы. Кровь формирует ту слабость, которая гонит в объятия России.

Второй вариант – победа оппозиции. Неподготовленные люди, которые откроют дорогу хаосу, убрав Лукашенко, который достаточно хитер и строптив, чтобы пытаться искать альтернативы России в условиях, когда она больше не может спонсировать прежнюю модель симбиоза РФ и РБ. Поэтому нужная новая фигура из силовиков, которая пристегнет крепче РБ к РФии после какого-то времени хаоса.

Россияне играют в две руки. Проблема Лукашенко, что он управлял так, что все завязано на него. Сложно представить, чтобы он кому-то передал власть, как Назарбаев, который выбрал преемника, и тот ведет самостоятельную политику. При этом Лукашенко является единственной опытной фигурой, хотя уже и не успевающей за переменами в мире, которая имеет способность масштабно играть и крутиться в условиях, когда все валится в мире. Это подлинная трагедия Беларуси – менять Лукашенко нужно, менять Лукашенко не на кого.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора