В Беларуси большая вероятность Майдана – Венедиктов

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что "потрясен" происходящим в Беларуси.

Венедиктов "не удивлен" тем, что происходит в Беларуси Фото: ЕРА

В Беларуси высока вероятность Майдана. Такое мнение 8 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Один из слушателей задал ему вопрос, "какова вероятность Майдана в Беларуси", и получил ответ: "Я думаю, большая".

"Вот меня тут спросили несколько раз, удивлен ли я тем, что происходит в Беларуси? Я сказал бы слово не "удивлен", я сказал бы слово "потрясен", – сказал главред "Эха Москвы".

Он отметил, что в Беларуси "начинает задаваться вопросом" о происходящем часть невоенной элиты, которая ранее была в команде нынешнего президента страны Александра Лукашенко. Венедиктов упомянул при этом двух претендентов на участие в выборах президента Беларуси, которые так и не были допущены к голосованию, – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Тихановскую поддерживают соратницы – экс-глава штаба Бабарико Мария Колесникова и Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало.