Тихановская заявила, что не планирует покидать Беларусь после выборов

9 августа стало известно, что представительница объединенного штаба и соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало уехала в Москву. Сама Тихановская заверила, что не планирует покидать страну.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах и заявила, что не планирует покидать страну. Об этом пишет TUT.by.

Так Тихановская отреагировала на вопрос журналистов о том, что ее соратница – Вероника Цепкало – уехала в Москву.

Еще одна представительница объединенного штаба Мария Колесникова рассказала, что в штабе узнали об отъезде Цепкало недавно. Она отметила, что "каждый сам выбирает способ, как обезопасить себя и свою семью".

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа началось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.