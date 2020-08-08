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Геннадий Гудков: Выборы в Беларуси – это сценарий ближайшего будущего России

Президент РФ Владимир Путин поможет президенту Беларуси Александру Лукашенко удержать власть, если белорусы не поддержат его на выборах, считает российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Гудков провел аналогии между Россией и Беларусью
Гудков провел аналогии между Россией и Беларусью
Фото: Мария Перфильева / Facebook

На выборах президента Беларуси начались фальсификации в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Такое мнение 8 августа в Facebook выразил российский оппозиционер и бывший депутат Государственной думы РФ Геннадий Гудков.

"Никаких сомнений – в Беларуси начались масштабные фальсификации итогов голосования. Цифры "досрочки" зашкаливают все разумные пределы. Уже "проголосовали", судя по сообщениям СМИ, более 33% всех избирателей, то есть фактически это вброшенные или опущенные под контролем властей бюллетени за бессрочное правление Лукашенко", – написал оппозиционер.

Он назвал "поразительным" интервью Лукашенко основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, во время которого президент Беларуси сказал: "Хорошо, вот я не президент – а что делать с утра? Я даже этого не представляю! Ну представьте: вся моя жизнь в этом".

"Чем будет жить страна, миллионы белорусов, обреченные уже более четверти века терпеть сгнившего изнутри диктатора на троне и деградирующее по всем направлениям государство, белорусского царька совершенно не интересует. Его недавние телефонные переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным не оставляют никаких сомнений: Лукашенко готовит жесткий захват власти и масштабные репрессии против всего свободного, мыслящего, прогрессивного", – заявил Гудков.

Он считает, что "в случае чего российский диктатор поддержит своего собрата из Минска, вплоть до военного вторжения".

"Так они мыслят, так они, по всем признакам, уже договорились. Ведь у Путина в Беларуси нет больше союзников, кроме бесноватого председателя колхоза, в которого тот превратил на десятилетия целую страну. Совершенно очевидно, что реальные выборы Лукашенко проиграл. Даже не по очкам, а чистым нокаутом. Белорусы продемонстрировали, что они готовы голосовать за кого угодно, только не за затхлый и мрачный застой и "безнадегу" имени Лукашенко", – объяснил экс-депутат Госдумы.

По его словам, сегодня Путин и Лукашенко близки, потому что "оба потеряли поддержку народа, легитимность, оба "обнулились": один через уничтожение конституции и позорное "голосование на пеньках", второй на выборах, где Лукашенко, говоря языком едроссовских политтехнологов, "проигрывает даже манекену" и знает об этом.

"Что будет утром 10 августа? Полагаю, полицейский путч, попытка окончательного захвата власти и готовность подавить силой и оружием любое сопротивление, которое предпримет человек, потерявший поддержку своего народа. Безусловно, это будет осуществлено при полной поддержке со стороны Путин и Кº. Пока моральной и политической, но готовой в любой момент обрести форму вагнеровцев и прочего спецназа, срочно переброшенного в Беларусь, вплоть до ввода в "братскую республику ограниченного воинского контингента", чтобы "защитить русский мир" от проклятых экстремистов и врагов народа всех мастей", – отметил Гудков.

По его мнению, ситуация в Беларуси "очень тревожная", а цена победы или поражения "чрезвычайно высока".

"Ведь выборы в Беларуси – это сценарий ближайшего будущего России. И никак иначе", – заявил российский оппозиционер.

https://www.facebook.com/GenGudkov/posts/3168782603186835

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится до сегодняшнего вечера. Основное голосование состоится 9 августа.

По данным ЦИК Беларуси, явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Геннадий Гудков
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