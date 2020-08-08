"Терпение лопнуло". Российские СМИ утверждают, что Путин звонил Лукашенко после выхода его интервью Гордону

Российский пропагандистский ресурс MK.ru утверждает, что президенту РФ Владимиру Путину "очень не понравилось" интервью президента Беларуси Александра Лукашенко, которое тот дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Российский пропагандистский ресурс MK.ru утверждает, что во время телефонного разговора президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось интервью белорусского главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Терпение Путина все-таки лопнуло: проигнорировав крайне эмоциональное и полное обвинений в адрес российских властей выступление Лукашенко перед парламентом, президент России решил позвонить ему после публикации интервью с Гордоном. В нем [Лукашенко] много наговорил уже не столько о России, сколько о самом Путине", – пишет сайт.

Несмотря на то, что пресс-служба Кремля не упоминала интервью в сообщении по итогам разговора, MK.ru уверяет, что оно обсуждалось. "Можно в этом не сомневаться", – аргументирует свою теорию автор статьи.

"Можно не сомневаться, что откровения Лукашенко Гордону обсуждались, а само интервью Путину категорически не понравилось", – заключает MK.ru.

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко вышло в эфир 6 августа. Полный текст интервью опубликован на сайте издания. Среди прочего, белорусский президент рассказывал, что первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником; сетовал, что слово Путина теперь не выполняется; в шутку намекнул, что президент РФ остался последним диктатором в Европе.

На следующий день, 7 августа, Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств провели "обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан". В сообщении пресс-службы президента Беларуси говорилось, что лидеры двух стран договорились "тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины ситуации с задержанием вагнеровцев, найти виновных и привлечь их к ответственности".