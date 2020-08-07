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"Возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания". Лукашенко обсудил с Путиным задержание боевиков "Вагнера"

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились разобраться в ситуации с задержанием в Минске 33 наемников частной военной компании "Вагнер".

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Инициатором разговора был Путин
Инициатором разговора был Путин
Фото: ЕРА

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили задержание в Минске 33 боевиков частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

В Кремле сказали, что российская сторона заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Беларуси и проведении предстоящих президентских выборов "в спокойной обстановке".

В сообщении пресс-службы президента Беларуси говорится, что главы двух стран договорились тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины ситуации с задержанием вагнеровцев, найти виновных и привлечь их к ответственности.

У Лукашенко добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Путина.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сказал, что официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Вагнер, задержание, ЧВК
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