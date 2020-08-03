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"Сделали хуже себе, а не России". Тихановская прокомментировала подозрения в связях ее мужа с задержанными наемниками "Вагнера"

По словам кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, она и ее муж, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, выступают против действующего главы государства Александра Лукашенко, но "не чувствуют в этом никакой России".

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Тихановская: Я не знаю, как власти Беларуси собираются из всего этого выкручиваться
Тихановская: Я не знаю, как власти Беларуси собираются из всего этого выкручиваться
Фото: EPA

Подозрениями о связях белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского с наемниками российской частной военной компании "Вагнер", задержанными на прошлой неделе, власти Беларуси сделали хуже только себе. Такое мнение высказала жена Тихановского, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью KP.RU, которое вышло 1 августа.

"Я не знаю, как они собираются из всего этого выкручиваться... И очереди на границе, и напряжение между Россией и Беларусью. Они сделали хуже себе, а не России", – сказала она.

По словам Тихановской, она и ее муж выступают против действущего президента Александра Лукашенко, но "не чувствуют в этом никакой России".

Кроме этого, жена блогера отвергла информацию, что на их даче нашли деньги, якобы переданные из России.

"У нас же шутка ходит – у Тихановского нашли деньги за диваном, а у [белорусского банкира Виктора] Бабарико – диван за деньгами. Ну кто в это поверит?" – сказала она.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Многие из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов. 1 августа их арестовали.

Лукашенко 29 июля заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с появлением боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

30 июля Следком Беларуси заявил, что задежанные наемники "Вагнера" и оппозиционные блогеры Тихановский и Николай Статкевич проходят по одному и тому же делу, открытому по факту приготовления к массовым беспорядкам (ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". 29 июля ему продлили арест на два месяца.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Вагнер, задержание, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская
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