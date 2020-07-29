В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнер", на должность руководителя ТКГ рассматривают Кравчука. Главное за день

Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания наемников в Беларуси Фото: president.gov.by

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер". Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Новый руководитель ТКГ

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Перемирие на Донбассе

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