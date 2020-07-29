В ЦИК Украины выявили коронавирус

Центральная избирательная комиссия Украины призвала не входить в админздание комиссии без особой необходимости в связи с выявлением коронавирусной инфекции среди сотрудников ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии Украины обнаружен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в ЦИК случая заболевания коронавирусной инфекцией мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", – сказано в заявлении.

В ЦИК отметили, что продолжат готовиться к проведению местных выборов.

"С целью упрощения процедуры подачи кандидатур в состав территориальных избиркомов и минимизации контактов между посетителями предоставлена возможность предварительной записи для подачи документов", – сообщили в Центризбиркоме.

Документы будут принимать до 5 августа включительно.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерли 1650 человек, 37 394 выздоровели.