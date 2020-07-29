ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Венгрия сохранит вето на заседания комиссии Украина – НАТО – посол

Пока Венгрия не увидит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств в Украине, будет сохраняться вето на заседания комиссии Украина – НАТО. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина НАТО на уровне министров
С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров
Фото: kormany.hu

Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 29 июля, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Вето будет сохраняться до тех пор, пока венгерская сторона не увидит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств, сказал он.

Ийдярто подчеркнул, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО и что у нее не было намерения блокировать движение Украины в НАТО.

"Мы блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве с НАТО и Украиной на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", – уточнил дипломат.

По его словам, это сигнал о том, что в Украине "что-то не так с правами меньшинств".

"Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", – отметил посол Венгрии.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Украина, НАТО, Венгрия, национальные меньшинства, вето, Иштван Ийдярто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
В Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело украинского рэпера
В Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело украинского рэпера
Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве
Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве
Вика из "НеАнгелов" проводит отпуск на Адриатическом море. Фото
Вика из "НеАнгелов" проводит отпуск на Адриатическом море. Фото
  Седокова рассказала, почему не общается с матерью
  Седокова рассказала, почему не общается с матерью
"Мне повезло, что она была рядом". Мишель Обама показала 83-летнюю мать-именинницу
"Мне повезло, что она была рядом". Мишель Обама показала 83-летнюю мать-именинницу
Беременная Гвоздева озвучила пол и имя своего второго ребенка
Беременная Гвоздева озвучила пол и имя своего второго ребенка
Модель Грэм устроила с мужем-фотографом домашнюю фотосессию, показав растяжки на животе
Модель Грэм устроила с мужем-фотографом домашнюю фотосессию, показав растяжки на животе
  Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой
  Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой
"Из нашей группы здоровы только я и оператор". Тодоренко сдала тест на коронавирус
"Из нашей группы здоровы только я и оператор". Тодоренко сдала тест на коронавирус
Maruv упрекнула Барских в использовании ее идеи
Maruv упрекнула Барских в использовании ее идеи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS