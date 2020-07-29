В Беларуси задержали политтехнолога Шклярова

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Шклярова обвинили в работе на белорусского блогера и оппозиционера Фото: Vitali Shkliarov / Facebook

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали. Об этом 29 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

"Арестовали", – написал он.

Пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан сообщил телеканалу "Дождь", что Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Ему несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Сегодня его продлили до 29 сентября.