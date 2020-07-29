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В Беларуси задержали политтехнолога Шклярова

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.

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Шклярова обвинили в работе на белорусского блогера и оппозиционера
Шклярова обвинили в работе на белорусского блогера и оппозиционера
Фото: Vitali Shkliarov / Facebook

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали. Об этом 29 июля он сообщил в своем Telegram-канале. 

"Арестовали", – написал он.

Пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан сообщил телеканалу "Дождь", что Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". 

Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Ему несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Сегодня его продлили до 29 сентября.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, которая вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ЦИК, блогеры, Виталий Шкляров, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская
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