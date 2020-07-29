Зеленский о руководителе ТКГ: Говорим с Кравчуком, но есть еще пару кандидатур

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после посещения больницы "Охматдет" 29 июля заявил, что на смену Леониду Кучме, который 28 июля покинул трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу, рассматривается несколько кандидатов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такой выбор – не просто очередная должность. Это один из наиболее сложных кадровых выборов. Есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Есть еще пара кандидатур", – отметил Зеленский.

При этом он пояснил, насколько сложно выбрать руководителя ТКГ в Минске.

"Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого – самое главное – уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров и среагировать, не предать Украину в сложный момент", ­­– рассказал Зеленский.

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут участвовать в работе по достижению мира на Донбассе в роли советников или в других ролях.

"Будет руководитель, и люди, которые вместе с ним, должны быть командой. В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае люди, о которых я вам сказал, все равно будут в этой группе", – подытожил президент Украины.

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ. Новый глава украинской делегации будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.