Лукашенко: Мой Коля никогда не будет президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не рассматривает своего младшего сына Николая в качестве преемника. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Нет, Коля мой никогда, наверное, не будет президентом. Я не хочу…" – заверил он.

По словам Лукашенко, этого не хочет и его сын. "Понимаете, он повзрослел. Он увидел всю эту грязь. Ни в коем случае!" – сказал белорусский президент.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Николай – третий сын Лукашенко. 31 августа ему исполнится 16 лет. Примерно с четырех лет он регулярно сопровождает отца в ходе официальных мероприятий и зарубежных визитов.