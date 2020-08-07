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Лукашенко о заражении коронавирусом: Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что не будет говорить, при каких обстоятельствах ему могли "подбросить коронавирус", чтобы "не обидеть людей".

 
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Лукашенко: Врачи сделали вывод, что меня хвостом ударила эта пандемия, уже на излете зацепила
Лукашенко: Врачи сделали вывод, что меня хвостом ударила эта пандемия, уже на излете зацепила
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его умышленно заразили коронавирусом. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Вопрос не в том, что я заразился. Знаете, впервые вам скажу: мы склоняемся к тому, что все-таки мне его подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло… Не стану говорить, чтобы не обидеть людей", – заявил он.

По словам Лукашенко, заболевание сначала протекало в бессимптомной форме, но потом "домашние заболели, и мне пришлось поехать с ними в больницу". Там, сказал он, врачи диагностировали у него COVID-19.

"Там старый врач-диагност, женщина Лариса [говорит]: "О, Александр Григорьевич, дорогой мой, так вы же на ногах перенесли коронавирус. […] Они сделали вывод, что меня хвостом ударила эта пандемия, уже на излете зацепила хвостом", – рассказал Лукашенко.

Он заявил, что на следующий день ему стало хуже. "На том свете – четыре дня сроку. Вызвал министра – и они меня за четыре или пять дней склепали, и я стоял уже за трибуной", – добавил Лукашенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В начале эпидемии Лукашенко скептически высказывался об угрозе коронавируса. Он был противником введения карантина, говорил, что работа в поле, сухая сауна и водка лечат от COVID-19.

Беларусь не закрывала границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, учреждений образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали ввести ограничительные меры.

2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси "уже победили" коронавирус. 28 июля он сообщил, что переболел коронавирусом бессимптомно.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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