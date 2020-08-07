Украинцев с 15 августа будут пускать в Египет только по свежему ПЦР-тесту на COVID-19

В Министерстве гражданской авиации Египта рассказали об ужесточении правил въезда. Иностранцы должны будут делать ПЦР-тест на COVID-19 за 72 часа до въезда в страну.

Египет с 15 августа изменит правила въезда для иностранцев Фото: EPA

В Египте с 15 августа меняются правила въезда в страну для иностранцев. Чтобы попасть в Египет, нужно будет предъявить результаты свежего отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта.

Справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус нужно делать за 72 часа до въезда в страну, заявили в министерстве.

Требование касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Ограничение не коснется иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Туристам нельзя выезжать за пределы курортов без наличия негативных ПЦР-тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Египте по состоянию на 7 августа коронавирусом заболели 95 006 человек. Умерло 4951 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.